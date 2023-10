Capello: "C'è una cosa sorprendente nella rosa di Pioli"

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul Milan commentando la rosa di Pioli: "Allargata, con dei titolari aggiunti. La cosa sorprendente è come si sono integrati in fretta".