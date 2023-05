Capello chiaro: "Certo che il Milan senza Leao è una squadra con un potenziale offensivo molto più debole..."

MilanNews.it

Fabio Capello, opinionista, si è così espresso, come riportato da sportface.it, sull'EuroDerby tra Milan e Inter: "E’ sicuramente molto difficile per tutti e due. Ognuno pensa di aver capito i punti deboli dell’altra, è una gara che va preparata in una certa maniera. Certo che il Milan senza Leao è una squadra con un potenziale offensivo molto più debole, mentre l’Inter in questo momento mi sembra una squadra che ha trovato una certa inquadratura, una certa determinazione e quindi in questo momento parte leggermente favorita".