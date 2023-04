Capello commenta Milan-Napoli: "E' stata sfida internazionale: spot per il calcio"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fabio Capello, intervistato quest'oggi dal Corriere della Sera, ha commentato così il primo round dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli: "Certi spettacoli vorrei vederli più spesso anche nel campionato italiano. È stata una vera sfida internazionale, giocata a ritmo altissimo, con velocità, intensità, qualità. Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre se permette inorgoglisce. In Europa i giocatori non si buttano per terra, gli arbitri non fischiano falli stupidi e la Var non interviene in continuazione.