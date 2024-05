Capello: "Conceicao al Milan e Pioli al Napoli farebbero bene"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Le voci di mercato parlano di Conceicao sulla panchina del Milan, con Pioli verso il Napoli. "Pioli al Napoli è un rischio nell'opportunità. E' un allenatore di esperienza, ha fatto bene, ha personalità per guidare una squadra difficile come il Napoli, che ha un potenziale molto buono - è il parere di Fabio Capello, ospite del programma 'Radio anch'io Sport' - Sarebbe una bellissima esperienza anche per Pioli, per dimostrare ancora una volta il suo valore". Per quanto riguarda il Milan, "tra i nomi degli allenatori stranieri fin qui fatti, Conceicao è quello che mi piace di più. Ha allenato il Porto, una squadra che deve vincere sempre in Portogallo. Quando sei abituato a dover vincere, hai un dna che ti fa trasmettere qualcosa di positivo alla squadra. Conceicao è un allenatore pragmatico, con idee molto interessanti, mi sembra pronto per guidare il Milan.

In più conosce il nostro calcio". Per il prossimo attacco del Milan meglio Zirkzee o Sesko? "Zirkzee mi piace tantissimo: è la chiave del gioco del Bologna". L'olandese sa muoversi "a tutto campo, ha grande tecnica, visione di gioco, personalità. In più non avrebbe bisogno di abituarsi al campionato italiano. Lo prenderei subito. Anche Sesko è interessante, con potenzialità" ha aggiunto l'ex tecnico dei rossoneri. (ANSA).