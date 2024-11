Capello: "Conceiçao o Leao? Rafa ha fatto vedere solo il 75% del suo potenziale.."

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande doppio ex della partita, Fabio Capello, ha parlato di una sfida che in carriera, sia da allenatore che da giocatore, ha giocato e vinto per tante volte, ovvero Milan-Juventus.

Meglio Conceiçao o Leao?

"Perché scegliere? Conceiçao a destra e Leao a sinistra: sono portoghesi molto diversi. Lo juventino non è veloce, però possiede qualità e dribbling ed è sempre fastidioso. Leao ha una potenza assoluta, ma per il momento ha sfruttato soltanto il 75% del suo potenziale: manca di continuità. Nelle ultime partite mi è parso in crescita e con la testa più libera, vediamo se si confermerà contro la Juventus. Thiago Motta dovrà fare attenzione al portoghese".