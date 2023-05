Capello consiglia Ancelotti: "L'offerta del Brasile forse è da prendere in considerazione"

MilanNews.it

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della sfida fra Manchester City e Real Madrid, facendo un'analisi del match e rivolgendo anche un consiglio ad Ancelotti: "Per il Real Madrid è un punteggio molto pesante. Ora forse starà pensando a quell'offerta dal Brasile, che in questo momento forse è da prendere in considerazione perché oggi ci sono squadre più forti in giro. Se vuol chiudere con un successo come la coppa del mondo questa è l'occasione".