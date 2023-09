Capello: "Contro il Newcastle amarezza per i gol sbagliati, ma il Milan ha giocato con personalità. Sono fiducioso per il futuro"

Il Milan tiene mansueto il Newcastle, tira e crea tanto ma non riesce a segnare. Fabio Capello, in diretta su Sky Sport, commenta così la prestazione dei rossoneri in Champions: "Grande amarezza, perché dopo il risultato negativo del derby poteva fare molte reti e non è riuscito a concretizzare. Ha sbagliato, però ho visto un Milan recuperato: la cosa più bella è proprio questa. Il Milan che ha giocato con personalità, non ha concesso niente per una volta e quindi per il futuro sono fiducioso. Fiducioso per la Champions e fiducioso per il campionato".