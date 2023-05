Capello: "Contro l'Inter non rischierei Rafael Leao per due semplici motivi..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando anche la possibilità di far giocare Rafael Leao contro l'Inter nel derby di semifinale di Champions: "Non rischierei Leao per due semplici motivi: per la prossima partita in Champions e perché il Milan è quinto in campionato. Farei giocare un giocatore così importante con il parere dei medici".