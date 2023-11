Capello: "Contro la viola mi aspetto molto da Theo e Loftus-Cheek"

Nel suo editoriale alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore di Milan, Juve, Roma e Real Madrid, Fabio Capello, ha detto così la sua in vista del prossimo impegno di campionato del Milan: "Sabato sera mi aspetto grandi cose da Theo e Loftus, viste le assenze di Giroud e Leao dovranno essere loro a trascinare la squadra. Senza il bomber francese davanti, le scelte di Pioli dovranno essere delicate e senza errori. Spero per i rossoneri che Chukwueze possa fare bene dopo un avvio poco brillante, come numero nove sarà l'ora di Jovic, che magari potrà sbloccarsi proprio contro la sua ex squadra".