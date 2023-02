Capello: "Credo che il Milan debba giocare velocemente in avanti, il Tottenham ha avuto problemi difensivi"

MilanNews.it

Nel pre partita di Milan-Tottenham su Sky Sport Fabio Capello ha detto la sua sulla partita di questa sera a San Siro: “Mi accontenterei di vedere il Milan del secondo tempo contro il Torino. Un Milan più convinto e che ha capito di giocare più in verticale. Credo che debba giocare velocemente in avanti, senza passaggini e passaggetti perché gli avversari pressano, e soprattutto l’ultimo Tottenham che ho visto giocare ha avuto problemi difensivi: il portiere non dà tanta fiducia alla squadra. In area sono disattenti”.