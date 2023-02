Capello: "Dopo il primo tempo col Torino il Milan ha preso un'aspirina. I moduli sono tutti validi ma se i giocatori in campo giocano con timore, si gioca male"

MilanNews.it

Fabio Capello ha parlato nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su Rai Radio1:

La vittoria contro il Torino è stata un'aspirina sufficiente per il Milan in vista del Tottenham?

"Nell'intervallo ha preso un'aspirina il Milan contro il Torino, nel primo tempo era restato a guardare. I moduli sono tutti validi ma se i giocatori in campo giocano con timore, si gioca male come si è visto in quel primo tempo. Ho seguito anche il Tottenham che è in grande difficoltà. Ogni contropiede prendevano un'occasione da gol. Si è visto poco Tottenham, è mancato il centrocampo ma anche la difesa. Sono però convinto che avendo una squadra di giocatori di grande livello, potrà creare grossi problemi al Milan che dovrà stare attento alla fase difensiva".