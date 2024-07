Capello: "Fonseca dovrà trovare quell’equilibrio tattico che è mancato lo scorso anno"

Intervistato dalla La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha detto la sua sul mercato del Milan.

Loftus-Cheek? Io credo che debba giocare in mezzo, nella posizione dove siglò 10 gol con il Chelsea di Sarri durante l’annata 2018-19. Andrebbe rimesso lì. Sarebbe la mossa decisiva? Ha gamba, piede, corsa, un ot- timo senso di inserimento. Il centrocampo del Milan dipenderà da questo tipo di soluzione tattica. Fisicamente è straripante, l’abbiamo visto più volte durante l’anno, e infatti da trequartista ha spaccato diverse".

Se il Milan prenderà Pavlovic e Fofana, metterà a segno due colpi importanti che si aggiungeranno a un attaccante come Morata, capace di far gol con una certa continuità,ma anche di dare una mano in fase di non possesso. Oltre a inserire i nuovi acquisti, Fonseca dovrà però trovare quell’equilibrio tattico che è mancato lo scorso anno quando, ogni volta che i rossoneri perdevano palla, gli avversari erano pericolosi o addirittura segnavano. Leao è un grande giocatore con il pallone tra i piedi, ma copre poco quando sono gli altri ad attaccare e i compagni in qualche modo sono chiamati a sopperire. Ecco perché Fofana farebbe davvero comodo.

Anche con il francese e il serbo, il mercato del Milan non va comunque considerato chiuso: i dirigenti sarebbero sulla buona strada, ma il gap con l’Inter, pur ridotto, ci sarebbe ancora. I nerazzurri sono già al completo e si sono ulteriormente rinforzati rispetto allo scorso anno; i rossoneri stanno crescendo, ma di strada da fare ne hanno un altro po’. Stesso discorso per la Juventus che si è mossa bene,ma non è completa".