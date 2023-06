Capello: "Futuro Ibra? Calcio pieno di squali. Potrebbe essere un grande opinionista o dirigente di squadra"

MilanNews.it

Fabio Capello, ex allenatore, si è così espresso a SkySport su Zlatan Ibrahimovic: "L'amore dei tifosi milanisti è veramente di un livello unico, ieri è stata una emozione pazzesca. Non sarebbe stato da Ibra scegliere una strada facile nel gennaio 2020, quando tornò al Milan. È tornato portando la sua forza, la sua personalità e trasmettendola a tutti quanti. Ibra è cambiato alla Juventus perché voleva essere il migliore: per lui lottare per essere il migliore è una cosa normale. Aspettiamo di vedere quale sarà il suo prossimo passo... Affronterà il futuro di petto, non con le scorciatoie.

Forse per la prima volta ha un timore perché non conosce cosa lo aspetta. Sarà una scelta molto difficile e deve essere pensata per bene. Tutto quello che ha fatto nel calcio gli è stato naturale per il talento che ha, in futuro il calcio è pieno di insidie e deve saper scegliere perché è un mondo pieno di squali. Potrebbe essere un grande opinionista... Oppure fare il dirigente dedicato alla squadra con un allenatore che possa aver bisogno di aiuto".