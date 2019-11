Capello 'Giocatori Milan non di livello'

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "I giocatori non sono di livello, a San Siro serve personalità e loro giocano con paura. Pioli dovrà fare un lavoro molto psicologico. Ci son pochi calciatori da Milan, per quel Milan che tutti sognano''. Intervenuto a Radio Anch'io lo Sport, Fabio Capello, ha parlato delle principali formazioni italiane dopo l'ultimo turno di Serie A andato in scena. Dalla crisi del Milan inasprita dalla sconfitta di ieri sera nel posticipo contro la Lazio, all'avvincente duello di cui Inter e Juventus si stanno rendendo protagoniste al vertice della classifica per la corsa allo scudetto. ''Leao - aggiunge il tecnico italiano - mi ha innervosito, deve capire che c'è una fase offensiva e una difensiva, lui gioca solo quando ha la palla dai piedi. Deve fare qualcosa in più". Capello su Inter e Juve: "Senza bel gioco o un'impostazione di un certo tipo, non si raggiungono i risultati. La cosa vera che si può vedere nella Juve, è che non ha i calciatori per un certo tipo di gioco e punta anche lui innanzitutto sui risultati''.