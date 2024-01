Capello: "Il Milan dovrebbe giocatore tutte le partite come se fossero una finale"

Intervenuto nell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24, l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha alimentato le speranze del diavolo di poter ancora competere per lo scudetto in questa stagione, nonostante l'importante distanza in classifica dall'Inter capolista (9 punti) e dalla Juventus seconda. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan deve pensare a vincere. E' staccato molto dall'Inter, recuperare 9 punti, a questa Inter, e con la Juventus davanti, si può fare. Deve pensare di poter vincere il campionato. Il Milan dovrebbe giocatore tutte le partite come se fossero una finale e cercare di vincere. Se poi gli altri si fermano e pensano ad altre cose, c'è la possibilità da parte del Milan di recuperare. Ma il Milan deve pensare da Milan".