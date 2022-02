Capello: "Il Milan è cresciuto grazie ad Ibrahimovic, ci vuole rispetto nei suoi confronti"

Fabio Capello è intervenuto a Sky Calcio Club, soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Prima il Milan aspettava che Ibra inventasse, adesso i giocatori sono tutti più convinti e hanno capito che possono giocare senza di lui. Alla sua età con questi tipi di infortuni non è facile rientrare però questa squadra è cresciuta grazie a lui. Mi sono un po’ alterato con una radio milanista che ha parlato di Ibra in una certa maniera. Mi fa arrabbiare questa cosa, non c’è rispetto e riconoscenza nei confronti di quelli che hanno dato tanto. Maldini e Massara? Sanno scegliere, fanno delle cose bellissime in base al budget che hanno a disposizione”.