Capello: "Il Milan è sinistra-dipendente ma Theo non cambia ritmo come ci ha abituato"

Fabio Capello è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport e ha parlato dei problemi in costruzione del Milan. Le sue parole: "Il Milan è sinistra-dipendente. Si appoggia tanto su quella fascia e sulle giocate di Hernandez e Rafa. E il problema ora è che anche Theo non cambia ritmo come ci ha abituato a fare. Leao è così, indolente ma anche unico con capacità di strappo e di dribbling.

Deve migliorare sotto porta, nella precisione del tiro. Quest’anno deve rivedere anche i cross, negli anni scorsi era più attento. Ma sul fatto che possa mancare un giocatore non mi intrometto. Ho letto che il mercato è stato fatto in collaborazione con l’allenatore e mi basta"