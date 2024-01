Capello: "Il Milan ha riscoperto quel giocatore che sapeva di aver preso l’estate scorsa"

Nelle scorse settimane, si è parlato tanto di un possibile intervento sul mercato del Milan anche per rinforzare l'attacco, ma l'esplosione di Luka Jovic potrebbe aver cambiato i piani del club di via Aldo Rossi. Ecco il pensiero dell'ex rossonero Fabio Capello sull'attaccante serbo alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan ha riscoperto quel giocatore che sapeva di aver preso l’estate scorsa. Ultimamente ha segnato e ben figurato. Continuasse sarebbe importante per più motivi: per lui, per la squadra e per una sana competizione con Giroud".

In merito al mercato, invece, l'ex tecnico rossonero ha spiegato: "Bisogna vedere che mercato sarà. Importante sarebbe prendere giocatori pronti, che non debbano abituarsi al campionato. L’abolizione del Decreto Crescita in questo senso gioca a sfavore. Vanno però considerati anche i giocatori che rientreranno da lunghi infortuni e che potranno di nuovo essere a disposizione".