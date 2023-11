Capello: "Il rientro di Bennacer può cambiare il volto del Milan"

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla così dei movimenti di gennaio: "A gennaio, quando le grandi manovre del Milan per rinforzare la rosa saranno entrate nel vivo, i rossoneri potranno già contare su un “nuovo acquisto”, e sarà un grande colpo: il rientro di Ismael Bennacer può cambiare il volto della squadra, perché oggi a Pioli manca un giocatore come lui. L’algerino ormai è un uomo Milan a tutti gli effetti, conosce il gioco e non avrà bisogno di tempo per riprendere in mano il centrocampo, Pioli con Bennacer guadagnerà tempo".