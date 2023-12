Capello: "Infortuni? L'Inter non ha i problemi del Milan che sta battendo ogni record"

vedi letture

Fabio Capello questa mattina è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato principalmente di Inter, a margine dei sorteggi europei che sono stati effettuati ieri a Nyon. Sulla possibilità dei nerazzurri di andare avanti in Champions League ha parlato così, tirando in mezzo anche il Milan: "Dipenderà molto dalla posizione in classifica e dagli eventuali punti di vantaggio che avrà un’Inter capolista a febbraio, quando si giocheranno gli ottavi di Champions. E dagli eventuali infortuni, anche se i nerazzurri da questo punto di vista non hanno i problemi del Milan, che sta battendo ogni record".

Effettivamente, con Okafor e Pobega out, il Milan ha raggiunto quota 29 infortuni: ancora uno e si abbatterà il muro dei 30. E siamo solo a metà dicembre, ancora prima di Natale e con tre giornate del girone d'andata da giocare. Di questi infortuni, 18 sono muscolari, 3 a un tendine e solo 8 di natura traumatica.