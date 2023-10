Capello: "Leao inizia fuori dal gioco, poi si scatena. È un fuoriclasse quando gioca così"

Fabio Capello, in diretta a Sky Sport, commenta così la partita di Rafa Leao contro il Dortmund: “Comincia in una maniera… Fuori dal gioco! Riceve palla e invece di andare in avanti la passa indietro. Poi si scatena per tutta la partita, l’uomo più importante della gara. Tre occasioni clamorose ha avuto il Milan, tre occasioni le ha create Leao. Veramente un qualcosa di bellissimo. È un fuoriclasse, ma quando gioca così. Non quando passa la palla indietro”.