Capello: "Maignan ha fatto un paio di interventi su De Bruyne veramente importanti"

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul rendimento di Theo Hernandez e di Mike Maignan all'Europeo con la Francia: “Per i gol che non segna, ci sono i gol che non subisce. Prima regola: avere un buon portiere. A noi azzurri non è bastato, alla Francia invece è stato utile. Maignan ha fatto un paio di interventi su De Bruyne veramente importanti".

E su Theo Hernandez: "Ho visto il recupero in scivolata di Hernandez su Carrasco, festeggiato come un gol: mi ha impressionato l’umiltà di Theo, non lo avevo mai visto così. Sì, si può parlare di un blocco Milan che sa essere decisivo per la nazionale francese“.

I CALCIATORI DEL MILAN AGLI EUROPEI

i calciatori del del Milan ancora in gioco a Euro 2024 sono ben sei: i tre francesi Theo, Maignan e Giroud, il portoghese Leao (che li sfiderà ai quarti), lo svizzero Okafor (che purtroppo non ha ancora disputato neanche un minuto) e l'olandese Reijnders.

Si riporta di seguito il quadro dei quarti di finale di Euro2024:

Quarti di finale

Germania - Spagna – venerdì 5 luglio, ore 18 (quarto n.1)

Francia - Portogallo – venerdì 5 luglio, ore 21 (quarto n.2)

Inghilterra - Svizzera – sabato 6 luglio, ore 18 (quarto n.3)

Olanda - Turchia – sabato 6 luglio, ore 21 (quarto n.4)

Semifinali

Vincente quarto n.1 – Vincente quarto n.2 – martedì 9 luglio, ore 21

Vincente quarto n.3 – Vincente quarto n.4 – mercoledì 10 luglio, ore 21

Finale - domenica 14 luglio, ore 21