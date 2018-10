Capello, Mancini è sulla strada giusta

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La nazionale di calcio della Germania "passa un brutto momento. Il ct Low dopo la vittoria del mondiale brasiliano si è attaccato alla vecchia guardia, che però cammina per il campo". A suo tempo "tutti in Italia dicevano 'copiamo la Germania', e adesso che la Germania va malissimo cosa copiamo?". Usa l'ironia Fabio Capello, ai microfoni di Radio anch'io sport, per ricordare ciò che proclamavano in tanti (il modello Germania) dopo la debacle mondiale degli azzurri in Brasile: "bisogna stare attenti. Federazione e società cerchino di dare più forza ai settori giovanili, non c'è bisogno di andare per forza all'estero. Gli allenatori devono avere più coraggio a mettere in campo i giovani italiani, perchè ce ne sono di bravi". "A livello federale devono fare le cose seriamente e riportarci a livello internazionale, nel ruolo che spetta all'Italia. Aspettiamo di vedere quali persone saranno elette e cosa faranno. Ma a livello di campo con la nazionale di Mancini siamo sulla strada giusta".