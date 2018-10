Capello: "Migliori allenatori in Italia? Ce ne sono tantissimi. Sono bravi quelli che vincono, ma sono bravi perchè hanno giocatori forti"

Fabio Capello, ai microfoni di FilGoal.com, ha parlato così dei migliori allenatori in Italia: “Ce ne sono tantissimi, dipende dal momento. In questo momento c’è la Juventus che domina ma non ci sono rivali. Ai miei tempi, c’erano sette squadre che potevano vincere il campionato e quindi in ogni periodo ci sono degli allenatori diversi. Non faccio classifiche. Tutti quelli che vincono sono bravi ma sono bravi anche perché hanno dei bravi giocatori”