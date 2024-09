Capello: "Milan e Inter con i titolari. Giusto così: prima si fanno i punti poi si pensa al turnover"

Il Milan è in serie positiva. In campionato sono arrivate tre vittorie su tre e i numeri che le hanno accompagnate rendono il tutto ancora più interessante: nove gol fatti e uno solo subito. Ma la serie vera è iniziata dal derby contro l'Inter vinto sette giorni fa, anche perché Fonseca ha fatto un cambio tattico importante, con la scelta di schierare quattro attaccanti. Questa mattina Fabio Capello, ex allenatore rossonero, parla del Diavolo sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Fabio Capello: "Confermarsi dopo lo show del derby è stato fondamentale. Uno dei segreti di questa mini-serie positiva secondo me è nei movimenti di Tammy Abraham e Alvaro Morata. Entrambi sono giocatori molto mobili che aiutano i centrocampisti e aprono gli spazi. In particolare questo lavoro lo fa molto bene Morata: spesso si abbassa senza poi perdere lucidità in zona gol. Milan e Inter hanno giocato con i titolari. Giusto così: prima si fanno i punti poi si pensa al turnover. Il campionato è appena cominciato, i ritmi sono alti e i giocatori non sono stanchi. Quando saremo a febbraio o marzo allora si potrà pensare di fare un turnover ragionato".