Capello: "Milan si è rivalutato dopo il derby: con la Juve sfida dal peso specifico importante"

Fabio Capello, grande doppio ex di Milan e Juventus, è stato intervistato da Tuttosport in vista del big match di domani sera. Le sue parole sulla sfida che si aspetta: "Il Milan si è rivalutato subito dopo la sconfitta nel derby e ha fatto delle cose molto molto buone, tanto che è primo in classifica. Purtroppo sarà una sfida con grandi assenti e dal peso specifico importante. Da parte del Milan Maignan, e peraltro manca anche Sportiello, e Theo Hernandez.

Due pedine che fanno anche la differenza in certe partite. Nella Juve mancherà Danilo che è una guida importante per la difesa. Poi dovremo vedere se in attacco ci saranno Vlahovic e Chiesa"