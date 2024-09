Capello: "Milan, vittoria fin troppo facile. Ma nei rossoneri ho visto finalmente voglia"

Il Milan ha finalmente centrato la prima vittoria stagionale: vittima sacrificale il Venezia che è stato battuto per 4-0 e che ieri, andato in svantaggio immediatamente, non ha costituito un ostacolo così insormontabile per i rossoneri. Ad ogni modo Fonseca qualche indicazione positiva se la porta a casa e lo stesso fa anche l'ex tecnico rossonero Fabio Capello, oggi opinionista televisivo, che questa mattina ha commentato la sfida del Diavolo sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Capello sulla prestazione generale del Milan: "Quella del Milan è stata una vittoria fin troppo facile. Il Venezia gli ha aperto subito la porta e poi non c’è stata più storia. Nei rossoneri finalmente ho visto voglia, determinazione, corsa, briosità: hanno cercato di andare verso la porta velocemente. Segnale positivo che ci voleva per i tifosi, per l’ambiente, la società e l’allenatore".