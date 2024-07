Capello: "Morata è la scelta giusta, l’ho visto pimpante anche all’Europeo"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sulle squadre che giocheranno la prossima Champions League: "L’Inter era la più completa del lotto a maggio, quando è finto il campionato, e lo è ancora oggi, dopo le prime settimane di mercato. Tecnicamente ala squadra di Inzaghi non mancano nulla, anche se ho letto che si sta cercando un braccetto di difesa mancino. Il Bologna è chiaro che abbia l’esigenza di sostituire i due grandi partenti di quest’estate: Calafiori in difesa e Zirkzee in attacco. Soprattutto l’addio dell’olandese lascia un buco difficile da colmare con un giocatore all’altezza, anche se quando l’ho visto entrare all’Europa non mi ha convinto del tutto.

Milan? Alvaro Morata è la scelta giusta, l’ho visto pimpante anche all’Europeo. Ma sullo spagnolo i dubbi sono pochissimi: è un professionista serio, bravo nei movimenti, mai passivo nel ricevere la palla. Farà comodo a Leao, augurandomi che Rafa prenda esempio proprio da Morata in fatto di impegno e coinvolgimento. La Juventus? Questo Koopmeiners ‘ha da fare. Permettetemi una citazione dai Promessi Sposi, un po’ come lo sono l’olandese e la Juventus. Il perché è semplice: ai bianconeri serve un Rabiot con più gol nei piedi e il centrocampista dell’Atalanta risponde alla perfezione all’identikit.

L'Atalanta? Cominciamo dal dire che il primo acquisto potrebbe essere sul piano mentale: i nerazzurri hanno finalmente vinto un trofeo e ora sono chiamati allo step successivo, che non è sempre scontato".