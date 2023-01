Capello: "Peccato per Maignan: mancherà un portiere di livello. Per innescare Theo..."

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così dei punti di forza del Milan: "Il Milan in mediana ha gente come Tonali e Bennacer che possiedono tecnica, qualità e anche qualche gol nei piedi. Ora che si gioca tanto sugli esterni, se vuoi innescare bene gente come Theo Hernandez, devi avere visione di gioco. Peccato per Maignan: mancherà un portiere di livello".