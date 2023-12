Capello perplesso: "Ibra? Dal comunicato in politichese non si capisce che ruolo abbia"

vedi letture

Il Milan vive un momento molto difficile: l'Inter è fuggito a +11 in campionato, mettendo una pietra tombale sulle aspirazioni di seconda stella per i rossoneri, la Champions League è sfumata con la retrocessione in Europa League e la posizione di Stefano Pioli è sempre più incerta sulla panchina rossonera. Per fare il punto, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Fabio Capello.

Le parole di Capello sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è stato un campione ed è una persona intelligente. Il problema è che dal comunicato scritto in politichese non si capisce che ruolo abbia. Un ruolo tecnico? Il rischio è che vada a intaccare la leadership di Pioli. Il problema non è il suo ego, ma quello che si presume vada a fare in modo pratico. Sinceramente non l’ho capito e quindi è difficile parlarne"