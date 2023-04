Capello: "Pioli con l'Empoli ha cambiato 5 giocatori, forse un po' troppi..."

MilanNews.it

Fabio Capello, ex giocatore e grandissimo allenatore rossonero, è intervenuto al Corriere della Sera e ha provato a spiegare i motivi secondo cui Milan e Inter non riescono a mantenere lo stesso livello di prestazioni tra campionato e Champions. Le sue parole: "Bisognerebbe chiederlo ai due allenatori. Pioli contro l’Empoli ha cambiato 5 giocatori, il cinquanta per cento di quelli di movimento, forse sono un po’ troppi. E nell’Inter chi ha fatto la differenza in Coppa, dovrebbe riuscire a ripetersi anche in campionato: è facile giocare solo le partite affascinanti"