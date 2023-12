Capello: "Pioli intelligente a Newcastle, ecco perchè. Ma non sarà facile col Monza"

Dopo il Newcastle, squadra che il Milan ha battuto in rimonta pur non giocando una partita spettacolare, garantendosi così un posto nei playoff di Europa League, per i rossoneri arriva il Monza di Raffaele Palladino, squadra che si è rivelata sorprendente l'anno scorso e che anche quest'anno è un osso duro.

Fabio Capello ha parlato così delle due partite, quella che c'è stata e quella che verrà, alla Gazzetta dello Sport: "Il Monza fa un bel calcio, ha coraggio, gioca sempre la palla in avanti. Non sarà facile per Pioli, che però nell’ultima di Champions è stato intelligente, rinunciando a giocare uomo su uomo e schierandosi quasi a zona, per poi approfittare del calo fisico degli inglesi".