Capello: "Puntare sui giovani è un atto di coraggio che vedo sempre più spesso. Farlo al Milan può essere ancora più difficile"

vedi letture

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Milan e delle possibilità che ancora ha di puntare al vertice dopo gli ultimi risultati positivi.

I giovani, il nuovo Jovic, il mercato e Leao che torna a segnare: quale di questi motivi può aiutare di più?

"Parto dai giovani perché puntare su di loro è un atto di coraggio che vedo sempre più spesso. Farlo al Milan può essere ancora più difficile. Vedere tanti ragazzi in campo in Coppa Italia, e non solo, è stato bello. Hanno dimostrato di avere spirito e qualità".

Jovic ha iniziato a segnare con continuità: se l’aspettava?

"Il Milan ha riscoperto quel giocatore che sapeva di aver preso l’estate scorsa. Ultimamente ha segnato e ben figurato. Continuasse sarebbe importante per più motivi: per lui, per la squadra e per una sana competizione con Giroud".