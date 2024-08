Capello: "Questa è la cosa che mi ha più sorpreso in negativo: anche con le sostituzioni, il Milan non è cambiato"

I tifosi si aspettavano un Milan diverso dopo il brutto esordio in campionato di settimana scorsa, maa Parma la formazione di Paulo Fonseca ha nuovamente deluso le aspettative perdendo una partita che oltre a dare importanti, ed ulteriori, spunti di riflessioni, ha anche attivato un campanello d'allarme che sarebbe meglio non sottovalutare dalle parti di Casa Milan. In merito al momento che sta vivendo la formazione rossonera, ha così parlato Fabio Capello ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "I problemi del Milan sono ben più profondi di una sconfitta e si traducono in una sola parola: equilibrio. La squadra di Fonseca non ne ha, sta sparpagliata in campo, tre di qua e quattro di là, come ha detto lo stesso allenatore portoghese nel dopo gara. Così non si va da nessuna parte".

La questione è tattica più che di uomini?

"Direi di sì. Fonseca ha parlato di recupero alto della palla, ma per farlo devi muoverti da squadra, con sincronismi, organizzazione e ritmo che il Milan di ieri è molto lontano dall’avere. Parliamoci chiaro, sembrava di vedere la squadra dello scorso anno, nei suoi difetti, 6-7 giocatori sopra la linea della palla ma poi quando la perdi? Sono guai…Infatti, in questo momento, fossi un avversario sarei contento di affrontare il Milan".

Nemmeno con gli ingressi di Emerson Royal e Fofana si è visto qualcosa di diverso?

"Ecco, questa è la cosa che mi ha più sorpreso in negativo. Il Milan non è cambiato nemmeno con la sostituzioni e ha continuato a subire contropiedi in spazi lunghi. Anzi, a dirla tutta il Parma ha fatto più male proprio nella fascia occupata da Emerson Royal. A conferma che non è un problema di uomini, ma di tutta la squadra".