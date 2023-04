MilanNews.it

Fabio Capello, opinionista, ha scritto un messaggio a Fabio Caressa che il giornalista ha letto in diretta durante SkyCalcioClub: "Non c'è paragone tra Leao a sinistra e Leao seconda punta, dove deve giocare con gli avversari attaccati subito e non riesce a esprimere la sua velocità".