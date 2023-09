Capello: "Scudetto? Dico Inter. Il Milan è la principale rivale"

Fabio Capello, con altri 9 esperti, è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport per rispondere a tre domande su chi vincerà lo scudetto e chi saranno le contendenti in generale. Queste alcune delle dichiarazioni più importanti dell'ex allenatore rossonero: "Scudetto? Dico Inter. Sulla carta il Milan è la principale rivale: ha cambiato tanto ma è davvero un bel Milan quello di questo inizio. Il Napoli deve ritrovarsi. In corsa c'è anche la Juventus".