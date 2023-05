MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato così la prestazione dei rossoneri: "Pioli non riesce a trovare le contromisure, non è il primo derby giocato così. Il centrocampo non ha mai fatto filtro, i centrocampisti dell'Inter erano sempre liberi e hanno creato il doppio dei problemi".