Capello spiega le difficoltà di Chukwueze da quando è al Milan

vedi letture

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello parla così del mercato rossonero: "Proprio il fatto di aver cambiato tanto in estate, invece, si è rivelato un rischio in casa milanista: la proprietà ha investito qualcosa come 132 milioni acquistando ben dieci giocatori, ma non tutti si sono dimostrati all’altezza, non per ora quanto meno. Penso a Chukwueze, che in Spagna, con la maglia del Villarreal, ha fatto cose meravigliose ma che al Milan è un giocatore ancora troppo timido: questione di ambientamento, certo, ma anche di pressione. Perché la maglia rossonera pesa più delle altre, reggere l’urto di uno stadio come San Siro richiede una dose di personalità non indifferente".