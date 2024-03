Capello su Milan-Roma: "Occhio alla fantasia di Leao e a Pulisic che si è ritrovato pieno"

"Il bello del derby è che avremo una squadra italiana in semifinale di Europa League, ed è già molto importante". Parla così Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, commentando il sorteggio dei quarti di Europa League che vedrà sfidarsi Milan e Roma: "La favorita? Non si può dire, dare una favorita adesso è impossibile, perché c’è anche in mezzo una sosta per le nazionali. Da allenatore sai come partono i giocatori e non come arrivano".

"Il Milan deve ritrovare la sua difesa - continua Capello -, mentre l’ultima Roma sembra abbia trovato la compattezza dietro. Abbiamo visto anche a Brighton, quindi è da temere sotto tutti gli aspetti. E mi sembra che abbia proprio lo spirito di squadra, di gruppo. Gioca con tanta, tanta umiltà".

I duelli chiave?

"Molti confronti interessanti. Da una parte Dybala e Lukaku, se c’è spazio, con gli inserimenti dei centrocampisti, perché quando la Roma va in attacco le due punte non rimangono isolate, ma entrano El Shaarawy, Pellegrini e compagnia. Per quanto riguarda il Milan direi la fantasia di Leao, la fascia sinistra che è la forza della squadra e Pulisic che si è ritrovato in pieno, sta giocando ad alto livello. Però, ripeto, si dovranno valutare le condizioni dei giocatori dopo la sosta. Prendiamo l’esempio del Napoli: si è visto che con o senza Osimhen è tutta una storia diversa".