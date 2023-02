Capello su Tonali: "Ritrovato. Ha dimostrato l'attaccamento e che bisogna saper soffrire"

MilanNews.it

Fabio Capello ha parlato così a Sky della prestazione di Sandro Tonali contro il Tottenham: "Tonali per come è stato in campo, per come ha reagito a tutte le notte che ha preso, giocare con una caviglia malandata, ha dimostrato l'attaccamento e ha dimostrato ai compagni che bisogna sempre soffrire e dare qualcosa di più se si vuole vincere e ritrovare lo spirito vincente che si era perso: ridare animosità, forza e qualità alla squadra. Davvero il Tonali ritrovato, mi è piaciuto tantissimo".