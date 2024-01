Capello sugli insulti a Maignan: "Per quei 3 o 4 deficienti non ci può essere posto"

vedi letture

Tra i tanti a parlare dopo gli episodi razzisti di Udine, che hanno visto come vittima il portiere del Milan Mike Maignan, c'è stato anche l'ex giocatore e grande allenatore rossonero Fabio Capello, friulano di origine, che è intervenuto questa mattina ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare quanto accaduto sabato sera al Bluenergy Stadium.

Le parole di Capello: "Assolutamente, questa è una battaglia che si combatte tutti insieme: tifosi, club, istituzioni. Ripeto, in casi come questi le parole servono a poco: bisogna agire e cercare di cambiare le cose con esempi, iniziative, provvedimenti. Il calcio è di tutti, ma per quei tre-quattro deficienti che vanno allo stadio solo ed esclusivamente per aggredire non ci può essere posto. Non chiamiamoli tifosi, non lo sono"