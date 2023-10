Capello sul Milan: "Colpito dai nuovi. Vice-Giroud? Vediamo se Okafor e Jovic si ambienteranno in fretta"

Fabio Capello è intervenuto con un'intervista al Corriere della Sera e ha parlato del Milan e dei nuovi rinforzi arrivati in estate dal calciomercato. Le sue parole; "Sono rimasto colpito dai nuovi che si impegnano per mettersi in evidenza, sacrificandosi. Vice Giroud? Vediamo se Jovic e Okafor si ambienteranno in fretta come finora hanno fatto i centrocampisti, Loftus-Cheek e Pulisic".