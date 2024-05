Capello sul nuovo ruolo di Ibra: "Quando sei responsabile di tutto non capisci il tuo ruolo esatto, ed è un problema"

Nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan interrogandosi in modo particolare su quale effettivamente sia il nuovo ruolo di Ibrahimovic in rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Vi faccio una domanda: qual' è il ruolo di Ibrahimovic? Responsabile di tutto, ed è questo il problema. Se sei responsabile di tutto non capisci il ruolo, non sai qual è il tuo ruolo esatto, il corrispondente tuo. A tutti i corrispondenti, tutti devono rispondere a lui? Non lo so, non si è capito. Perché ad un certo punto quando si prende una decisione ci dovrebbe essere la parte tecnica, che decide l'allenatore, che decide, che è d'accordo con colui che sceglie i giocatori. Non può essere questo, non deve esistere questo dubbio. Chi è che ha preso la decisione di Lopetegui? Chi l'ha presa?".