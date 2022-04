Capello torna sul derby: "Il Milan non meritava la sconfitta"

MilanNews.it

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha rilasciato un'intervista per la Gazzetta dello Sport, uscita questa mattina in edicola. Capello ha parlato così del derby di Coppa Italia perso dal Milan martedì sera: "Ricordiamoci che questo 3-0 porta solo a una finale di Coppa Italia, non ti consegna automaticamente lo scudetto: la lotta è aperta e decideranno le prossime partite". L''ex mister rossonero si è poi concentrato sulla prestazione del Milan: "Non meritava la sconfitta, ha avuto diverse occasioni che non ha sfruttato, ma l’Inter ha mostrato di avere idee chiarissime e ha ribadito che può giocare in tante maniere, non solo in una.