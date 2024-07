Capello: "Tra Zirkzee e Lukaku prendo sempre l'olandese"

In occasione della rivelazione del calendario di Serie A 2024/2025, l'ex calciatore e allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per offrire ai lettori il proprio punto di vista non solo sul sorteggio vero e proprio ma, più nello specifico, sullo stato dei top club a poco più di un mese dall'inizio delle ostilità. Queste sono le sue dichiarazioni.

Le parole di Capello sulla coppia Zirkzee o Lukaku per l'attacco del Milan: "Io prenderei sempre Zirkzee. L'olandese ha talento, è giovane e sa fare un po' tutto. Mi fa strano soltanto vederlo sempre in panchina all'Europeo. Lukaku? Farebbe bene al Milan e anche al Napoli se vende Osimhen. Il grande colpo di De Laurentiis è stato Conte. Antonio è il tecnico più vincente dei 20 di Serie A, arriva in una piazza calda, con un presidente ambizioso ma complicato. Dovrà essere bravo a riaccendere la fame dei giocatori. Per capire che ruolo avrà il Napoli, attendo la fine del mercato: Kvara sposta gli equilibri".