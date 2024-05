Capello vota Conceiçao: "Credo che sia un allenatore pronto per il Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su chi siederà sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Io non ero pro Lopetegui. Sono un po' più a favore di Conceiçao perché è uno che è vissuto in Italia, conosce di cosa abbiamo bisogno in Italia. Poi mi è molto piaciuto come ha fatto giocare il Porto, con la concentrazione che ho visto in campo, con l'umiltà di una squadra che ha cercato il risultato in tutte le maniere pur essendo inferiore tecnicamente agli avversari. Quindi credo che sia un allenatore pronto per il Milan".