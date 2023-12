Capitan Calabria: "Il modo giusto per finire l'anno. Avanti"

Davide Calabria ha sfoderato una prestazione attenta, sostanziosa e generosa ieri sera a San Siro contro il Sassuolo. Il capitano del Milan ha sicuramente un ruolo molto importante in questo che è un periodo delicato per la squadra di Pioli, con la situazione infortuni da gestire e i risultati che fanno fatica ad arrivare. La vittoria per 1-0 di ieri sera, nell'ultima partita del 2023, rappresenta un punto di ripartenza per il Milan.

Calabria ha postato su Instagram la sua soddisfazione con questo post: