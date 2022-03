Capone a MilanTv: "Contro l'Atalanta una delle prestazioni più brutte. Napoli? Sarà determinante"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Andrea Capone ha commentato così la prestazione nella gara contro l'Atalanta: "È stata una delle prestazioni più brutte fino ad adesso, sembrava di essere tornati a settembre-ottobre in quel brutto periodo. È mancata un po’ la fiducia, la voglia di giocare, la personalità dal basso. Anche a livello fisico eravamo un po’ stanchi, martedì ci siamo detti subito di archiviarla e siamo tornati ad allenarci forte. Domenica dobbiamo fare una prestazione totalmente diversa".

Sulla partita con il Napoli: "Dobbiamo assolutamente reagire e portare a casa i tre punti. È una partita che può darci una svolta importante. Ci saranno altri scontri diretti e loro hanno due partite in meno quindi non possiamo fallire questa opportunità. Mi aspetto una partita molto aggressiva, giocata tanto sulle seconde palle, con un gioco non pulitissimo. Noi dovremo imporci a fare il nostro calcio".

Sulla stagione: "Non siamo preoccupati perché i risultati hanno dimostrato che nel periodo in cui abbiamo giocavamo ogni tre giorni abbiamo fatto tanti punti e più vittoria. Ci prepareremo al meglio, siamo una buona squadra, pensiamo a fare le nostre prestazioni e vincere".

Sugli obiettivi: "Parliamo lo stesso calcio, abbiamo mezzi tecnici molto importanti. Abbiamo fatto un inizio parte di stagione molto deludente che nessuno di noi si aspettava, ora ci siamo ripresi e siamo lì. Queste partite saranno determinati, noi dobbiamo puntare ad arrivare più in alto possibile".

Sulla crescita: "A livello di prestazione sono contento, ho sempre giocato bene per la squadra, mi sta mancando un po’ il gol, qualche palo di troppo e qualche parate che mi fa un po' ridere. Mi manca questo tassello per fare il salto di qualità. Sono convinto dei miei mezzi e credo di essere un giocatore di buona prospettiva, un pizzico di concretezza in più mi farebbe fare un passo di qualità enorme che potrebbe cambiare la mia carriera".