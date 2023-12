"Captains of the World" esce su Netflix. Le parole di Kjaer nel trailer

Da oggi su Netflix è disponibile "Captains of the World", una docuserie in sei puntate che ripercorre il Mondiale in Qatar, che si è disputato ormai un anno fa. Voci dei protaognisti, immagini esclusive dal campo ma anche dagli allenamenti e dagli spogliatoi. Tra i protagonisti c'è anche il rossonero Simon Kjaer, capitano della Danimarca che, soprattutto nella seconda puntata, viene intervistato.

Nel trailer ricondiviso sui social dallo stesso Kjaer, uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Sono un padre e un marito, ma anche un giocatore di calcio. La leadership mi è sempre venuta naturale. Io voglio essere dove fa male, dove puoi volare alto o cadere nell'abisso. Il mio lavoro è giocare a calcio e questo è ciò in cui sono bravo".