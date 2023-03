Caputi: "Bisogna fare uno sforzo e puntare sugli italiani, sui giovani"

MilanNews.it

Ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola il giornalista Massimo Caputi: "Il Milan non aveva un italiano in campo, bisogna fare uno sforzo e puntare sugli italiani, sui giovani. Adesso bisogna vedere anche l'andamento delle competizioni europee. Se dovesse andare bene, è vero che sei distante dalla Premier, però il calcio italiano avrebbe 3 squadre su 8 in Champions, 2 su 8 in Europa e 2 su 8 in Conference. Questo vuol dire che puoi fare squadre competitive anche con meno budget e con giocatori meno conosciuti. Basta vedere il Napoli con Kvarastkhelia".